Мишустин останется наставником конкурса «Лидеры России»

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжит наставничество в конкурсе «Лидеры России». О планах остаться в проекте, несмотря на свою загруженность, он заявил, выступая на заключительном дне суперфинала конкурса, передает ТАСС.

Мишустин также рассказал, что попросит быть наставниками министров и вице-премьеров.

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров — я совершенно искренне это говорю — получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям», — заметил премьер-министр, подчеркнув, что правительство — это тоже социальный лифт.

Ранее Мишустин заявил, что конкурс управленцев «Лидеры России» стал одной из важнейших кадровых программ в стране. Он не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности, считает премьер-министр.

В этом году суперфинал конкурса «Лидеры России» проходит в Мастерской управления «Сенеж» и объединяет 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будут оглашены вечером 7 сентября.