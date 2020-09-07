Мишустин назвал конкурс «Лидеры России» одной из важнейших кадровых программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что конкурс управленцев «Лидеры России» стал одной из важнейших кадровых программ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо сказать, как много над конкурсом работают первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ», — сказал Мишустин, выступая перед участниками суперфинала проекта.

По его словам, конкурс «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности. Мишустин напомнил, что среди тех, кто принимал участие в проекте, есть «и губернаторы, и мэры, заместители федеральных министров, представители государственных и частных компаний и научных учреждений».

«Когда-то, три года назад, когда по инициативе и при поддержке президента России создавался этот конкурс, мы не ожидали, что он привлечет внимание такого количества людей. Трудно было даже представить, что его [конкурса] аудитория окажется столь результативной и сколько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить», — добавил премьер.

В этом году суперфинал конкурса «Лидеры России» проходит в Мастерской управления «Сенеж» и объединяет 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будут оглашены вечером 7 сентября.