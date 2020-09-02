«Лидеры России» провели уроки для школьников Приэльбрусья

Победители первого сезона конкурса «Лидеры России» в среду, 2 сентября, провели «Уроки Лидерства» и «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья. Организатором проектов выступает Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытые уроки провели победители первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга (руководитель направления департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть»), Евгения Дмитриева из Москвы (руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ), а также суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский из Пятигорска (директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС») и Жаннет Мусукова из Терскола (специалист по кадрам АО «Курорт Нальчик»).

Дмитрий Юрьев провел урок «Памяти и Славы», целью которого было рассказать школьникам о проекте, его возможностях и как восстановить историю своей семьи и родных с помощь цифровых инструментов.

Жаннет Мусукова провела урок «Памяти и Славы» и «Урок Лидерства» в школе «Терскол». Она поделилась, что очень любит свое дело, успевая совмещать приятное с полезным — каждый день до начала работы или в выходные дни она проверяет склоны, тестируя их, как профессиональный спортсмен

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова отметила, что образовательные проекты и программы Клуба «Эльбрус» ориентированы на одни из самых актуальных запросов школьников и современной молодежи в целом.