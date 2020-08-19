Названы даты проведения суперфинала конкурса «Лидеры России»

Суперфинал конкурса «Лидеры России» состоится 6-7 сентября на Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Дату назвал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в прямом эфире «ПРОстой встречи» в рамках молодежного форума «Машук», сообщается на сайте организации.

Изначально суперфинал был запланирован на конец марта этого года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. «Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников суперфинала мы сократили его с четырех до двух дней, но это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса», — рассказал Комиссаров.

Не более чем за три дня до финала участникам нужно будет предоставить справку о тестировании на коронавирус. Тестирование также будет проводиться на самой площадке.

Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.