Финалист конкурса «Лидеры России» занял руководящий пост

Финалист конкурса «Лидеры России» в 2017-2018 годах Константин Власов занял пост руководителя липецкого филиала ПАО «Ростелеком». Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Там рассказали, что после участия в конкурсе, в ноябре 2018 года, Власова пригласили на должность заместителя мэра Липецка. Он отвечал за работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управления территориальными округами. В феврале 2020-го он ушел в отставку и стал исполняющим обязанности директора липецкого филиала «Ростелекома». В июне Власова назначили директором филиала.

«Конкурс "Лидеры России" открыл новые грани моего сознания. Находясь среди такого количества профессионалов своего дела, ты волей-неволей выходишь из зоны комфорта и начинаешь мыслить нестандартно, иначе. Это реальный шанс проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций», — сказал он, пожелав участникам мероприятия стойкости духа, открытого мышления и победы.

Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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