«Лидерам России» рассказали о возможности масштабировать социальные проекты

Клуб «Эльбрус» организовал онлайн-встречу с финалистами третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Целью встречи стало знакомство с деятельностью клуба.

Победитель первого сезона конкурса Татьяна Дьяконова отметила, что клуб развивает лидерский потенциал через обучение и наставничество. «В 2019 году было сформировано 107 пар "наставник — наставляемый" и проведено более 600 индивидуальных встреч. Один из наставляемых кардинально изменил свою жизнь: переехал из города Ессентуки в Елабугу и теперь работает у своего наставника», — рассказала она.

В сентябре 2018 года победители конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах.

В прошлом году Клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Первый проект охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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