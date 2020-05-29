Работающий с коронавирусом врач рассказал о конкурсе «Лидеры России. Политика»

Заведующий пригородными отделениями в «Медицинском центре города Якутска» Иван Луцкан получил приглашение в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». По его словам, конкурс важен в первую очередь для молодых политиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Он [конкурс] поможет им получить опыт, необходимый для дальнейшей работы, а также предоставит возможность познакомиться со статусными наставниками», — отметил Луцкан. По его словам, он уже участвовал в нескольких конкурсах «Лидеров России». «Поэтому мне было интересно попробовать себя "политическом" направлении. Меня приятно удивил дистанционный этап. Мне не попалось ни одного вопроса, который повторился бы из предыдущих конкурсов», — поделился он.

В период пандемии Луцкан лечит пациентов с коронавирусом. В Якутии создали отделение, которое доверили возглавить ему. «Уже вылечили и выписали около 150 человек. Для нас это хороший результат», — отметил врач.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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