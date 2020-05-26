Победитель «Лидеров России» наладит в университете сбор больших данных

Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Екатерина Митягина стала проректором по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Главной своей целью в должности проректора вижу содействие в выстраивании системы управления вузом на основе оперативного сбора актуальных данных, характеризующих состояние всех областей деятельности университета», — сказала бывший конкурсант.

Победитель конкурса управленцев считает, что после прохождения состязания личностные и профессиональные ресурсы значительно расширяются. По ее словам, конкурс показал ей, какой должна быть настоящая команда.

Митягина написала более 80 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, имеет более 10 лет управленческого опыта в сфере образования, науки и молодежной политики.

Ранее она работала заместителем директора Политехнического института Вятского государственного университета. В ее задачи входило участие университета в проекте по сбору и анализу больших данных.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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