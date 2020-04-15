Определились участники полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» — к заключительному этапу состязания допущены 541 человек. Об этом говорится в пресс-релизе проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров, большая часть конкурсантов — мужчины. «В основном это люди до 40 лет (67,7 процента) и с высшим образованием (99,3 процента). У многих несколько дипломов и степень MBA», — добавил он.

Он также напомнил, что предстоящие очные этапы состоятся после того, как в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Полуфиналы будут включать контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах.

Конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля. Он рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах. Заявки на участие подали почти 34 тысячи человек.

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