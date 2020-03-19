Дистанционный этап «Лидеров России. Политика» стартует 27 марта

Дистанционный этап Конкурса «Лидеры России. Политика» стартует 27 марта, почти 34 тысячи заявок на участие поступило со всей страны. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров отметил, что в этом году жители России могут поддержать зарегистрированных участников. «Успешно преодолевшими дистанционный этап будут считаться участники, набравшие наибольшее число баллов по результатам тестов. Однако также будет сформирован дополнительный список из тех, у кого будут наиболее высокие позиции в рейтинге поддержки», — пояснил он.

В ходе дистанционного этапа участников проверят на знание обществознания. В частности, в ходе тестов им предстоит продемонстрировать уровень осведомленности об аспектах функционирования общественной и политической системы.

Один из наставников конкурса Александр Жуков, в свою очередь, отметил, что среди участников есть представители всех парламентских партий. Активно представлены и партии, пока не прошедшие в российский парламент, добавил он.

О запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров было объявлено 25 февраля. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах. Проект реализуется при поддержке

АНО «Россия — страна возможностей».

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