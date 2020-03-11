Больше 25 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России. Политика»

За 16 дней с запуска Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», организаторы получили более 25 тысяч заявок на участие. Об этом сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что за первые сутки на сайте проекта зарегистрировались более 8 тысяч участников, спустя три дня их число превысило 15 тысяч.

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, доля женщин в числе зарегистрировавшихся на данный момент участников растет. Больше всего заявок поступило от жителей ЦФО — 32,3 процента. Далее следует ПФО (18 процентов) и УрФО (11,2 процента).

Принципиальный отличием условий регистрации для участия в Конкурсе «Лидеры России. Политика» от проекта «Лидеры России» стала возможность указать в своем профиле любой регион — участники могут исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

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