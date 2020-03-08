Успешные россиянки рассказали о своих увлечениях

Участницы конкурса управленцев «Лидеры России» в Международный женский день рассказали о своих увлечениях. Истории успешных конкурсанток приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Мария Лелека из Рязани рассказала, что в свободное время занимается экстремальными видами спорта — она увлекалась аквабайком и мотоспортом, а сейчас переключилась на прыжки с парашютом.

Финалистка этого же конкурса Юлия Лысенко, провизор по образованию, ведет социальный проект, занимается благотворительностью и имеет 3-й разряд по парашютному спорту. Кроме того, она покорила Эльбрус. После финала, по ее словам, она была мотивирована на покорение новых вершин в здравоохранении.

Полуфиналистка конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО Елена Лядова, главный специалист по качеству — верификатор, пишет стихи и развивает мотодвижение. «Мотоцикл дает мне свободу мыслей и в конце мая я планирую поехать на 20-летие Брестского мотослета, куда приезжают люди со всех уголков земного шара», — рассказала Лядова.

Полуфиналистка конкурса Елена Каверина из Тулы, работающей в местной медицинской компании, уже в 25 лет удалось получить три высших образования — медицинское, фармацевтическое и лингвистическое. Она увлекается танцами и выступает в ансамбле, а поставленные ей номера показывают в Кремле и за рубежом.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан. Президент высоко оценил итоги первого конкурса. Многие победители получили должности в госорганах и крупных корпорациях.

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