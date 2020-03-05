Путин похвалил конкурс «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» оправдал ожидания, он представляет собой хороший социальный лифт, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Он отметил, что в конкурсе участвуют замечательные ребята. Он также указал на результативность и других проектов платформы «Россия — страна возможностей».

По его словам, многие конкурсанты благодаря проекту повысили свои компетенции, и получили хорошие предложения от работодателей.

«Там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора», — отметил он.

Российский лидер высоко оценил итоги первого конкурса управленцев «Лидеры России», который прошел в 2017 году. Тогда победителями стали 103 человека. За два года назначения на высокие посты получили 150 победителей «Лидеров России»: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров. Кроме того, победители получают денежные средства в размере одного миллиона рублей, которые можно израсходовать на образование.

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