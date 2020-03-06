Финалист «Лидеров России» получил назначение в Минэнерго

Финалист «Лидеров России» Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам конкурса наставником Михаила Гузенко стал министр энергетики Александр Новак.

В новой должности Михаил будет заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети агентства. Кроме того, ему предстоит курировать вопросы цифровой трансформации ТЭК России.

«Конкурс "Лидеры России" позволил мне взглянуть на себя и свою работу совершенно по-новому. Интересно было попасть в соревновательную, высоко конкурентную среду конкурса», — сказал он.

В прошлом году Гузенко с отличием окончил обучение в магистратуре по направлению «Государственное и муниципальное управление», а в начале этого года прошел переподготовку в Московское школе управления Сколково по программе Master in Public Strategy.

Накануне флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей» похвалил президент Владимир Путин. По его словам, представляет собой хороший социальный лифт.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

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