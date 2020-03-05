Конкурс «Лидеры России. Политика» охватил всю страну — организаторы получили заявки из всех федеральных округов и из каждого субъекта государства. Об этом сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей».

Заявки на участие подали более 20 тысяч человек. Как рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров, в пятерку регионов с наибольшим числом участников вошли Москва (3634 участника), Санкт-Петербург (1177 участников), Московская область (1157 участников), Свердловская область (1076 участников) и Республика Башкортостан (751 участник).

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны», — сказал Комиссаров.

Среди федеральных округов по количеству заявок лидирует Центральный, за ним следуют Приволжский, Уральский, Сибирский, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный.

О запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров было объявлено 25 февраля. За сутки заявки на участие подали свыше восьми тысяч человек. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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