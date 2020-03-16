Более 30 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России. Политика»

Более 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве участников конкурса «Лидеры России. Политика». Возможность подать заявку есть до 18:00 16 марта по московскому времени. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что пока далеко не все прошедшие регистрацию выполнили обязательные задания, что является условием выхода в следующий — дистанционный — этап конкурса.

По состоянию на утро 16 марта из 32 792 зарегистрированных, анкету заполнили лишь 15 659 человек, описали свои достижения 6 375 участников, а загрузили видео — 4 291. В результате на странице голосования оказались лишь 4 108 конкурсантов. Именно они и те, кто еще успеет выполнить все обязательные задания этапа, получат приглашение к дистанционному тестированию.

О запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров было объявлено 25 февраля. За сутки заявки на участие подали свыше восьми тысяч человек. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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