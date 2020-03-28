В России начали в онлайн-режиме учить врачей борьбе с коронавирусом

В России появился портал для онлайн-обучения врачей борьбе с коронавирусом. Об этом Ura.ru рассказал основатель интернет-платформы «Доктор на работе», участник конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Сажин.
По его словам, на базе «Доктора на работе» создан отдельный портал, где врачей обучают, как им работать с пациентами с коронавирусом, как защититься самим и вести документацию. «У нас сейчас 550 тысяч врачей на платформе. Всего в России порядка 620 тысяч медиков», — добавил Сажин.
Обучение проходит онлайн и занимает около двух дней. Врачам предоставляют видеоуроки, статьи и лекции по темам. Также команда портала готовит материалы по интересующим медиков вопросам.
О запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров было объявлено 25 февраля. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах. Проект реализуется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения