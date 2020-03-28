Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) раскрыли новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в мониторинге на сайте ЭИСИ, составленном на основе публикаций на официальных ресурсах, в СМИ, мессенджерах и соцсетях.
Так, в ряде субъектов, в частности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, приостановлено бронирование мест на туристических объектах. Аналогичная мера введена на Алтае, в Кузбассе, Бурятии, Карелии.
В Тульской области для граждан действуют штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Физические лица в случае нарушения должны будут заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица — от трех до пяти тысяч, юрлица — от 10 до 20 тысяч.
Также в ЭИСИ обратили внимание на методы по поддержке работы медицинских служб. Так, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к главам муниципалитетов с просьбой разгрузить врачей от работы по составлению отчетности, а в Псковской области, Подмосковье, Якутии и Башкирии медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, решили повысить зарплату.
По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Пятеро пациентов с новой инфекцией скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения