Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) раскрыли новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в мониторинге на сайте ЭИСИ, составленном на основе публикаций на официальных ресурсах, в СМИ, мессенджерах и соцсетях.

Так, в ряде субъектов, в частности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, приостановлено бронирование мест на туристических объектах. Аналогичная мера введена на Алтае, в Кузбассе, Бурятии, Карелии.

В Тульской области для граждан действуют штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Физические лица в случае нарушения должны будут заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица — от трех до пяти тысяч, юрлица — от 10 до 20 тысяч.

Также в ЭИСИ обратили внимание на методы по поддержке работы медицинских служб. Так, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к главам муниципалитетов с просьбой разгрузить врачей от работы по составлению отчетности, а в Псковской области, Подмосковье, Якутии и Башкирии медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, решили повысить зарплату.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Пятеро пациентов с новой инфекцией скончались.

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