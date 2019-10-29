Названы лучшие инициативы российских регионов

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал рейтинг лучших управленческих инициатив в регионах России за период с 21 по 27 октября этого года.

Перечень из пяти лучших региональных практик, доступный на сайте организации, возглавила инициатива губернатора Воронежской области Александра Гусева, предложившего увеличить в регионе материнский капитал за счет средств местного бюджета. Так, с декабря текущего года в области при рождении в семье второго ребенка вдобавок к федеральному материнскому капиталу будут доплачивать 200 тысяч рублей, при рождении третьего — 150 тысяч.

Второе место заняла инициатива мэра Москвы Сергея Собянина, утвердившего программу обеспечения бесплатными лекарствами горожан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это поможет около 80 тысячам жителей столицы.

На третьей позиции — YouTube-канал «Айсблог» главы Якутии Айсена Николаева. В рамках этого проекта руководитель республики беседует с людьми, понимающими, как развивать регион, и готовыми поделиться своими идеями.

На четвертом месте расположился проект Фонда защиты прав дольщиков, который планируется создать в Краснодарском крае. Структура, которую предполагается сформировать в рамках проекта, должна дать возможность финансирования завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств.

Рейтинг ЭИСИ замыкает инициатива губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, распорядившегося установить в административном центре региона скамейки с подогревом и USB-разъемами. Они защищены от влаги и способны выдержать температуру до минус 40 градусов по Цельсию.

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