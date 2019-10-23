Глава Якутии запустил собственный блог на YouTube

Глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев запустил на YouTube собственный канал «Айсблог». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе администрации региона. Для каждого выпуска планируется приглашать профессионалов из разных отраслей со всей страны и обсуждать актуальные для жителей республики темы. Главной задачей блога Айсен Николаев видит привлечение в Якутию интересных людей, которые могут открыть для себя регион с новой стороны.

Гостем первого выпуска блога Айсена Николаева стал уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля «Место», куратор ряда арт-проектов Никита Кузнецов, работающий под творческим псевдонимом Nomerz. Его работы регулярно попадают в мировые подборки лучшего стрит-арта и представлены в России, Европе и Азии.

«Чтобы вывести регион на новый уровень, нужно мыслить и действовать по-новому. Нужно использовать как наши ресурсы, так и привлекать внешних экспертов. Я буду приглашать к нам людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в "Айсблоге" о результатах обсуждений и совместной работы», — отмечает глава Якутии.

Айсен Николаев и Никита Nomerz обсудили роль уличного искусства в жизни современных городов, насколько оно должно быть вызывающим или близким для широкой аудитории. В ходе съемок Никита увидел самые известные работы якутских коллег и повстречался с ними лично. В «Айсблоге» показано, как выбирали место для нового мурала на стене колледжа технологии и дизайна в Якутске и процесс создания нового рисунка Никиты Nomerz.

Приглашать в республику лучших уличных художников со всей страны для обмена опытом и создания новых арт-объектов Айсену Николаеву в сентябре предложили участники проекта «ArtPublicSchool». Ранее сообщество «ArtPublicSchool» запустило сайт «PRO Якутию» (true-yakutiya.ru), на котором в форме теста можно проверить свои знания о Якутии.

Айсен Николаев начал поддерживать уличных художников будучи мэром Якутска. В этом году в Якутии впервые прошел республиканский фестиваль «LETO.YAKUTIA», в рамках которого в 15 городах и селах региона будут созданы 20 арт-объектов.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил роспись многоквартирных домов рисунками, которые превращают стены в настоящие картины на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия страна возможностей».

