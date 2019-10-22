Якутия представила на форуме в Сколково восемь инновационных проектов

Делегация Республики Саха (Якутия), возглавляемая руководителем региона Айсеном Николаевым приняла участие в VIII Международном цифровом форуме «Открытые инновации — 2019», центральной темой которого стала — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».

«Для нас участие в форуме очень важно. Форум «Открытые инновации», посвященный новым технологиям и новым подходам в развитии инноваций, проходит в восьмой раз и собрал свыше 11 тысяч участников со всей России и 90 стран мира. Якутия на площадке форума представляет восемь инновационных проектов по самым разным направлениям, это и IT-технологии, и биотехнологии, и композитные материалы, разработанные Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Аммосова. Уверен, что все эти разработки в будущем обязательно будут применены», — подчеркнул Айсен Николаев.

В течение трех дней участники форума будут обсуждать изменения человека и качества его жизни под влиянием новых технологий, рост экономики, основанный на данных, а также ключевые технологии и разработки цифровой трансформации.

Участники форума посещают тематические сессии, пленарные заседания, выставки, семинары, мастер-классы. Для них также будет организован обучающий интенсив Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, в ходе которого эксперты расскажут о практиках повышения капитализации наукоемких и творческих активов, привлечении инвестиций в научно-технические и творческие проекты, подходах к повышению экспортного потенциала результатов интеллектуальной деятельности.

Цифровой форум «Открытые инновации» — это уникальная площадка, на которой представители власти, науки, бизнеса обсуждают аспекты цифровизации самых разных сфер жизнедеятельности, разрабатывают конкретные решения и проекты для инновационного развития страны.

