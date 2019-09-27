В Якутии усилили меры соцподдержки населения

По индексу развития человеческого капитала Якутия сегодня занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и шестое место в России. Об этом говорится в докладе, посвященном году с начала работы на посту губернатора главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. По словам руководителя региона, только в прошлом году на социальную поддержку многодетных семей, малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов, детей-сирот направлено 13,5 миллиарда рублей.

В феврале 2019 года Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. На 1 сентября 2019 года 1304 семьям предоставлена единовременная выплата в размере 33 тысяч 812 рублей при рождении первого ребенка, 1 тысяча 653 семьи начали получать ежемесячную денежную выплату в размере 16 тысяч 906 рублей в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. Еще 7 тысяч 48 рублей молодым семьям выделяется для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания. При рождении или усыновлении второго ребенка региональный материнский капитал в 2019 году составил 135 тысяч 907,8 рублей. С рождением третьего или последующего малыша, семья ежемесячно получает по 16 тысяч 906 рублей до достижения им возраста трех лет и республиканский материнский капитал «Семья» — 139 тысяч 717 рублей.

Улучшается и демографическая ситуация в республике. В 2018 году продолжительность жизни в Якутии составила 71,68 года, в то время как в Дальневосточном федеральном округе — 70,1 года. В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» для проведения дополнительного скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, создано 14 мобильных бригад. С января 2019 года указом Айсена Николаева закреплено повышение уровня обеспеченности инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью. Только в 2019 году на реализацию этой программы с учетом федеральных средств выделен 21 миллион рублей.