Total предложила Якутии строить энергоустановки на базе возобновляемой энергии

Французская компания Total (Saft Batteries) выразила заинтересованность в сотрудничестве с Якутией по реализации инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил генеральный директор Saft Batteries Давид Масгранджа во время встречи с руководством Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Компания Total предлагает реализацию инвестиционных проектов по строительству автономных гибридных энергоустановок на базе возобновляемых источников энергии.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов ознакомил участников встречи с особенностями энергетики Якутии и опыте использования ВИЭ и рекомендовал представителю французской компании совместно с ПАО «РусГидро», Агентством по привлечению инвестиций РС (Я) провести оценку потенциала по вложению инвестиций в проекты и сотрудничество в сфере ВИЭ.

«С 2011 года в рамках оптимизации локальной генерации нам удалось сократить потребление дизтоплива практически в два раза. В рамках исполнения поручения президента России о долгосрочной программе оптимизации локальной энергетики разработано несколько вариантов сценариев, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. В августе Дмитрий Козак утвердил план мероприятий по модернизации неэффективной дизельной генерации в изолированных и труднодоступных территориях. Основная цель плана — привлечение инвесторов и создание условий для реализации их инвестиций в зоне локальной энергетики», — отметил Вячеслав Емельянов.

В рамках исполнения плана определен перечень потенциальных инвесторов, который в основном состоит из российских компаний. Иностранные компании также могут войти в этот список.