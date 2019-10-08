Глава Якутии отметил важную роль науки в опережающем развитии региона

Исключительные компетенции якутской науки должны быть задействованы в целях опережающего развития региона. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на торжественном заседании научной общественности, посвященном 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает пресс-служба руководства региона.

«Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования», — сказал Ил Дархан. Он подчеркнул, что ученые республики «участвовали в открытии и освоении месторождений мирового масштаба, в создании системы глобального климатического мониторинга, изучения космоса и вечной мерзлоты». Также они разработали уникальные технологии создания и эксплуатации материалов, конструкций и механизмов в экстремальных условиях Крайнего Севера.

В своем выступлении Айсен Николаев подчеркнул важность интеграции науки с реальным сектором экономики. «Наука никогда не была в отрыве от жизнедеятельности республики, а всегда шла в авангарде формирования ее экономической и социальной стратегии». Президент России Владимир Путин поставил перед Дальним Востоком амбициозные цели, которые требуют неординарного, прорывного подхода. Именно поэтому взаимопроникновение науки и реальной экономики в Якутии будет только расширяться», — заявил он.

Ранее, 16 сентября, Айсен Николаев подписал указ о создании Научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север». Сейчас по поручению главы региона правительство Республики Саха (Якутия) формирует актуальный заказ на научные исследования и разработки.

Кроме того, в рамках национального проекта «Наука» ведется работа над созданием еще одного научного центра мирового уровня — «Полюс холода», где ученые будут заниматься разработками и испытаниями новых материалов, механизмов и технологий для Арктики.

Еще одним мероприятием для привлечения научного сообщества в решение приоритетных стратегических задач является разработка Концепции сохранения и развития ведущих научных школ республики. Она определит практические меры поддержки лидерских научных коллективов, подготовки молодых исследователей.

В рамках заседания, посвященного 70-летию образования Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Айсен Николаев наградил сотрудников и коллективы научного центра.