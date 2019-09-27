Экспорт IT-услуг Якутии к 2024 году увеличится вдвое

«Якутия — безусловный лидер ИТ-индустрии Дальнего Востока. В этой экспортно-ориентированной отрасли работают более полутора тысяч человек, а их продуктами пользуются за пределами региона и в других странах». Об этом говорится в докладе, посвященном году с начала работы на посту губернатора главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. В документе отмечается, что перед регионом поставлена задача достичь показателя занятости в ИТ-индустрии в 10 тысяч человек к 2024 году.

«Капиталоемкость отрасли у нас уже исчисляется десятками миллионов долларов. Уверен, что в недалеком будущем якутяне смогут вырастить к 2030 году ИТ-компанию с капитализацией в 1 миллиард долларов», — поделился планами Айсен Николаев. Экспорт ИТ-услуг Якутии к 2024 году составит 29 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в два раза. К 2024 году несырьевой сектор республики должен возрасти с 29 процентов до 40 процентов в ВРП республики. Также ожидается, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из Якутии достигнет 1 миллиард долларов.

«Чтобы стимулировать рост стартапов и бизнес-проектов по цифровизации экономики, поддерживать технологическое предпринимательство, мы создали инновационную экосистему в регионе. Важной ее частью стала система финансирования в виде некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)», которой управляет венчурная компания «Якутия». По сути, это бизнес-акселератор интенсивного развития проектов по самым разным направлениям, начиная с образовательных услуг, медицины, заканчивая электронной коммерцией», — говорится в докладе.

Важным событием в инновационном развитии республики стало открытие в конце 2018 года ИТ-парка высоких технологий, крупнейшего в ДФО. Сейчас в нем работают более пятидесяти компаний-резидентов и региональный центр инжиниринга. «IT-Парк почти заполнен, более половины резидентов начали полномасштабную производственную деятельность», — говорится в документе. Доход резидентов Парка за первое полугодие этого года составил 120,5 миллиона рублей.