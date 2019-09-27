На поддержку субъектов МСП Якутия направит более 700 миллионов рублей

У малого и среднего бизнеса Якутии большой потенциал, говорится в докладе, посвященном году с начала работы на посту губернатора глава Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. По словам руководителя региона, «наша цель — помочь его реализовать». Сейчас в регионе в предпринимательстве заняты более 87 тысяч жителей, к 2024 году это число должно увеличиться на четверть». В 2019 году на поддержку субъектов предпринимательства республики направлено более 700 миллионов рублей.

Предпринимателям оказывается помощь в обучении, расширении рынков сбыта продукции, в сборе документов на получение займов, разработаны план-график обучения безработных граждан, желающих открыть собственное дело, и даже тестирование по выявлению предпринимательских способностей.

Указом главы региона в январе 2019 года была создана межведомственная комиссия по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности при главе Якутии. Ведется работа по формированию кейса решений наиболее проблемных бизнес-ситуаций, встречающихся у предпринимателей республики. Для развития малого и среднего бизнеса распоряжением главы Саха-Якутии создан «Центр «Мой бизнес» — единый орган управления организациями, занимающимися поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства. Это единая «точка доступа», которая упростит жизнь и работу предпринимателям. Уже в 2018 году в Якутии центры «Мой бизнес» открыты в четырех улусах, в нынешнем году появятся еще шесть.

