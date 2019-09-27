Якутия захотела войти в ТОП-15 регионов России по качеству образования

В ближайшие пять лет Якутия должна войти в число 15 ведущих регионов России по качеству образования. Об этом говорится в докладе, посвященного году с начала работы на посту губернатора глава Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. По его словам, такая цель поставлена им перед республиканским правительством. «Конкурентоспособность выпускников, наличие у них профессиональных навыков, уровень экономических, цифровых и языковых компетенций — вот некоторые критерии, по которым надо оценивать современную школу», — убежден руководитель республики.

Якутия входит в число регионов-лидеров по строительству объектов образования. Каждый год здесь вводятся в эксплуатацию по 10-12 объектов. Так с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года введено 13 школ и 22 детских сада. Всего в 2019 году будет открыто 37 объектов образования.

Отдельное направление — одаренные дети. В Якутии создается новая образовательная сеть, флагманом которой станет Центр поддержки способностей и талантов детей на базе Малой академии наук в Октемцах Хангаласского района.

Новое качество образовательной школы требует повышения требований к среднему профессиональному и высшему образованию. Республика Саха (Якутия) стала одним из пяти российских пилотных регионов для реализации мероприятий Международной программы укрепления систем среднего профобразования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. На ее территории запущена Международная образовательная программа РЕГИОН-ПРОФИ.

29 августа по итогам первого Нефтегазового форума республики подписано соглашение о создании нефтегазового профессионально-образовательного кластера, с участием Министерства промышленности и геологии, Торгово-промышленной палаты республики, крупные нефтегазовые предприятия, научные и образовательные организации. Главная задача — эффективное взаимодействие работодателей и системы подготовки кадров, открытие новых профессий и специальностей, внедрение практикоориентированного обучения и повышение трудоустройства выпускников.