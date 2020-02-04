ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал результаты мониторинга лучших практик управления в российских регионах. Рейтинг размещен на сайте института.
В пятерку самых эффективных мер, которые инициировали главы регионов, вошли увеличение региональной доплаты для классных руководителей (Краснодарский край); доплата для одиноких пенсионеров, (Московская область); увеличение региональных социальных выплат (Магаданская область); конкурс «Доктор месяца» (Сахалинская область) и новый формат проведения заседаний правительства (Мурманская область).
Проекты направлены на развитие регионов, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы. Возглавившие рейтинг инициативы также рассчитаны на улучшение качества жизни и заинтересованность работников здравоохранения и образования в качественном выполнении своих обязанностей.