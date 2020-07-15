Суперфиналист «Лидеров России» стал топ-менеджером «Матч ТВ»

Суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Тащин стал операционным директором «Матч ТВ». Об этом сообщается в релизе пресс-службы конкурса, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 июля.

По словам Тащина, на новой должности он будет заниматься операционным управлением каналом, разработкой программной стратегии, а также оценкой целесообразности запуска новых продуктов и контролем их эффективности. До этого он возглавлял дирекцию спортивных программ на телеканалах «Россия 1», «Россия 2» и «Россия 24», а также был главным редактором телеканалов «Спорт», «Спорт 1» и «Бойцовский клуб». Кроме того, Тащин участвовал в запуске английской и арабской версий телеканала Russia Today и руководил освещением Олимпиады 2014 года в Сочи.

Как признался новый топ-менеджер «Матч ТВ», в конкурсе «Лидеры России» он участвует уже не первый раз. «Я участвую с момента его основания. В первом сезоне не прошел стадию управленческих тестов, во втором вышел в очный полуфинал, и вот, наконец, в третьем сезоне вышел в суперфинал, который с нетерпением жду», — рассказал Тащин. В этом году в рамках конкурса он представил серию видеороликов, рассказывающих россиянам о социально значимых проектах, например о волонтерстве и программе «Умный пенсионер».

Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.