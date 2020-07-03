Финалист «Лидеров России» возглавил Минкомсвязь Новгородской области

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Майоров будет курировать вопросы цифровой трансформации региона, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика».

«Моя ближайшая цель — попасть в 20-ку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятерку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», — рассказал финалист.

Андрей Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018-2019 годах и вошел в топ-300 лучших управленцев страны. По его словам, на финале он познакомился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. С 2008 по 2014 годы работал в различных коммерческих структурах. В сентябре прошлого года был приглашен на должность заместителя министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

За два года проведения конкурса управленцев «Лидеры России» назначения на высокие должности получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

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