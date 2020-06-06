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Лидеры России трех сезонов конкурса объединились на онлайн-встрече «Эльбрус»

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

6 июня прошла онлайн-встреча клуба Лидеров России «Эльбрус». Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе мероприятия.

К встрече присоединились 360 участников конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники поговорили о ценностях, новой системе оценки, образовательных программах Клуба, а также об участии в акции взаимопомощи #МыВместе и о подготовке к традиционному восхождению на высшую точку России и Европы — гору Эльбрус.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко во вступительном слове отметил, что, несмотря на невозможность провести мероприятие в очном режиме вследствие пандемии коронавируса, из-за сложившейся ситуации появляются новые возможности. «Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача — как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. Если у управленца есть время и необходимые данные для принятия решения, то никакого искусства управления не требуется. А мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных», — сказал он.

Татьяна Дьяконова, победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ отметила, что «новое время принесло ясное понимание того, что ушли в прошлое времена, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали лишь от государства». Кроме того, Татьяна рассказала об участии Лидеров России в акции #МыВместе и акцентировала внимание на том, что в новых реалиях Лидеры должны привносить свежие идеи и действия, опираясь на свой управленческий опыт и активную жизненную позицию. В акции #МыВместе приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» из 30-ти регионов страны. Так, Лидеры России создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводят на бесплатной основе онлайн-занятия, вебинары и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство по шитью масок и онлайн-платформу для реабилитации и восстановления пациентов, перенесших коронавирус, помогают старикам в отдаленных деревнях, организуют акции сдачи крови, оказывают бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работают на передовой в Коммунарке, собирают игрушки для больниц и детских домов.

Артем Наркевич, суперфиналист, победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», заведующий научно-исследовательской лабораторией медицинской кибернетики и управления в здравоохранении, председатель совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского края является соучредителем Красноярского регионального отделения всероссийского общественного движения волонтеров «Волонтеры-медики», участвует в организации практически всей волонтерской поддержки в Красноярском крае. В рамках волонтерства он лично выполнил 270 заявок по доставке продуктовых наборов.

Победитель специализации «Здравоохранение», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», генеральный директор многопрофильной клиники «Баланс Zдоровья» Сергей Гайдук передал систему ИВЛ в безвозмездное пользование для нужд ГКБ №5 города Сочи.

Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», проректор по НИР и ИД ФГБОУ ВО «Донского государственного технического университета» Олег Полушкин из Ростова-на-Дону в рамках акции #МыВместе представил Президенту России производство лицевых защитных экранов на 3D оборудовании. Владимир Самокиш, член клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г., индивидуальный предприниматель принял участие в Параде волонтерских проектов и рассказал о своем проекте Президенту России Владимиру Путину.

Олег Салагай, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» сезона 2017 – 2018 гг., заместитель Министра здравоохранения РФ рассказал о работе Министерства Здравоохранения РФ в период пандемии и отметил работу Дмитрия Атаманова, врача-реаниматолога в «Коммунарке», который трудится на передовой.

Во время онлайн встречи Клуба Лидеров России «Эльбрус» губернатор Амурской области Василий Орлов, участник конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов и член Клуба «Эльбрус» рассказал о присоединении области к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: «В целях эффективной организации работы регионального штаба акции, созданного на базе регионального исполкома ОНФ, была изначально выбрана модель 3-секторного взаимодействия. Мы постарались объединить усилия некоммерческих организаций, бизнеса и власти в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и оказании помощи амурчанам старше 65 лет и маломобильным гражданам. С первых дней работы волонтерского штаба в него вошли представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Общероссийского народного фронта, отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области, команды «Молодежки ОНФ», Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области и их ряды постоянно пополняются новыми неравнодушными людьми, добровольцами и предпринимателями. Заслуживает внимания и тот факт, что у амурских волонтеров акции #МыВместе появились партнеры и за рубежом. Так, известная в нашей области предприниматель из КНР Ли Лихуа подарила добровольцам более 5 тысяч медицинских масок и передала 150 тысяч рублей в поддержку работы штаба акции. Кроме того, с 10 апреля текущего года в Амурской области в рамках акции #МыВместе дан старт всероссийскому проекту «Тележка Добра». В 8 супермаркетах, популярных в Благовещенске торговых сетей, были установлены тележки, куда любой желающий может положить оплаченные продукты длительного хранения».

Подводя итоги участия Лидеров России в акции #МыВместе, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова отметила, что ценности — это основа, на которой выстраивается наше Сообщество. И члены клуба «Эльбрус» проявили себя неравнодушными и проактивными людьми, которые объединились в сообщество для постоянного развития, общения и для того, чтобы вместе делать добрые дела по всей стране.

«Ценности объединяют нас не только эмоционально, но и на уровне действия. Ценности — это линейка, которую всегда можно представить к принятию любых решений, они позволят нам позиционировать себя не только внутри Клуба, но и за его границами в совместно принятой системе координат. Одна из ценностей «Служение Родине» особо проявилась в последние два месяца – это вклад Лидеров России в проект #МыВместе во время пандемии коронавируса: помощь нуждающимся, врачам, донорство крови, проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, производство масок, работа на передовой. Все Лидеры объединились для того, чтобы поддержать жителей нашей страны», — поделилась Татьяна.

Михаил Котюков, Наставник конкурса управленцев «Лидеры России», член Совета Клуба лидеров России «Эльбрус», заместитель Министра финансов Российской Федерации рассказал про работу Министерства финансов РФ в период пандемии: «Мы не можем быть в стороне от происходящих событий. Мы продолжаем работать над антикризисным планом в рамках текущей ситуации. Нужно очень быстро и очень точно определить и объем средств, и форму, по которой эти средства должны дойти до конечного получателя, для обеспечения разработки тест-систем, вакцины и отечественных препаратов. Мы учимся с нашими коллегами действовать на опережение. Стандартная модель «Нам пришлют расчеты – мы посмотрим» сегодня не работает. Мы эти расчеты должны выполнить вместе и договориться о тех шагах, которые мы делаем. Поэтому для министерства финансов сегодняшняя ситуация — это время вызова и время возможностей».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что сегодня в Клубе «Эльбрус» уже 229 человек, 14 активных проектов и 22 тысячи вовлеченных в них людей в 50 регионах страны. В прошлом году Клуб инициировал образовательные программы для Лидеров: «Харизма и Содержание» и «Сервис-дизайн». В этом году уже на базе Мастерской управления «Сенеж» Клубом были разработаны несколько специальных программ для финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». «Хочу рассказать вам о возможностях, которые могут быть для вас полезны. Открытая информационно-образовательная программа «Полный вперед» доступна всем желающим. «Лидеры России» выступают здесь экспертами в интерактивных лекциях, рассказывают об особенностях удаленной работы, ведут психологические тренинги для тех, кто остался дома. А программа развития личности «Звездный путь» помогает укрепить горизонтальные связи между участниками платформы, поддерживать общение и сотрудничество, развивать лидерские качества, определить и проанализировать свои сильные стороны, возможности и особенности характера. Некоторые из Лидеров уже проходят обучение по этой программе. Все записи программ доступны на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» www.rsv.ru», – отметил Алексей Комиссаров.

Заместитель министра энергетики РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Павел Сорокин презентовал мобильное приложение Клуба «Эльбрус». «Мы запустили мобильное приложение для победителей конкурса «Лидеры России» — Вертикаль 2.0 для iOS и Android. Мы сделали этот проект, чтобы Лидеры России могли общаться с коллегами из конкурса и пользоваться полезной информацией. Это первый релиз программы. Мы планируем выпустить еще два релиза в этом году, которые будут расширять функционал работы приложения. Во втором релизе планируется добавить доску объявлений для Лидеров, а для возможности выделить и сохранить наиболее интересную и полезную информацию появится база знаний. Через нас постоянно приходит много информации, и она раскидана по разным чатам про книги, бизнес, спорт, но везде есть огромный массив информации, которая может быть интересна всем Лидерам, которые пропускают ее из-за большого потока. В базе знаний информация будет разделена на различные категории и будет храниться в едином месте. Третий релиз приложения – это образовательный модуль и геймификация. Это будет единая система геймификации со всеми другими проектами платформы «Россия – страна возможностей» с получением электронных баллов за активность, которые в свою очередь дадут доступ к образовательным семинарам, к форумам. Образовательный модуль – это различные семинары, образовательные программы для участников клуба «Эльбрус». Спасибо всей команде, которая надо этим работала: Лидеры России, участники клуба «Эльбрус», специалисты АНО «Россия – страна возможностей» и команда Mail.ru», – добавил Павел Сорокин,

Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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