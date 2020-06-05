В Ростовской области прошел первый в России экономический онлайн-форум

В Ростовской области состоялся уникальный онлайн-форум «Новые вызовы. Новые решения». В рамках первого в России подобного мероприятия губернатор Василий Голубев обсудил с предпринимателями, деловыми и профессиональными сообществами региона реализацию нацпроектов в условиях пандемии и план восстановления донской экономики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Форум объединил более 500 участников, среди которых профильные заместители губернатора, министры, главы администраций муниципальных образований Дона, ректоры университетов, победители конкурса «Лидеры России», руководители бизнес-объединений и донских предприятий.

Целью встречи стала выработка конкретных предложений для экономического развития региона. В рамках подготовки к форуму на шести профильных площадках, организованных на базе пространств коллективной работы «Точка кипения» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске в формате брейнсторминга прошли обсуждения по нескольким тематическим трекам.

Участники встреч обсудили развитие МСП, производительность труда, экспорт, цифровая экономика, образование, промышленность. Отраслевые эксперты проработают «точки роста» социально-экономического развития региона в разрезе целей нацпроектов, а также Стратегии социально-экономического развития Ростовской области – 2030. Итоговое пленарное заседание форума прошло под руководством главы региона Василия Голубева.

«Впереди у нас — период восстановления, оживления экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер переходить к долгосрочным программам развития. Соответственно, и ваша активность должна быть тесно сопряжена с реализацией национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года», — заявил Василий Голубев.

На форуме прозвучали самые разные предложения, в том числе — по развитию инициативы «Эффективный регион», пилотным участником которой область стала в минувшем году. Кроме того, участники встречи оценили перспективы внедрения ряда инновационных проектов и практик — механизмов телемедицины, профильных IT-кластеров, платформ обучения гибким навыкам (soft skills) для будущих специалистов цифровой экономики. Представленные участниками форума проекты и идеи будут приняты правительством региона на вооружение и лягут в основу разрабатываемых стратегических документов.

Часть прозвучавших на форуме предложений уже воплотилась в конкретные поручения органам власти. В частности, глава региона поручил в сжатые сроки создать в Миллерово сервисный центр для предпринимателей «Мой бизнес». Это позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к ресурсам господдержки. Василий Голубев также выразил желание лично посетить новый центр на стадии строительства или в момент запуска в эксплуатацию.

Кроме того, губернатор уделил особое внимание теме формирования IT-кластера в Таганроге. Как было отмечено, в городе имеется большой потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, правительству даны поручения активизировать работу по созданию здесь профильного кластера и организации системы поддержки предприятий отрасли.

Наконец, получила общее одобрение идея объединить цифровые конкурсы, хакатоны, проектные сессии и вебинары, нацеленные на поддержку проектов в сфере цифровизации, в единую инициативу на базе конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Оператором такой единой конкурсной программы предложено сделать Донской государственный технический университет, обладающий наиболее мощной организационной базой и опытом работы в цифровой сфере.

Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что предложенные в рамках форума проекты интересны и могут принести области большую пользу. «Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Но в любом случае мы понимаем, что реализация областной Стратегии-2030 и выполнение результатов нацпроектов невозможно без широкого внедрения подобных инноваций. И главное — такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером, — подчеркнул он. — А это — ключевая задача нашей общей работы, и для ее выполнения у нас есть все необходимое».

Инициативы всех шести площадок форума будут в ближайшее время систематизированы, а дальнейшая работа по их интеграции в программу развития будет идти под непосредственным контролем главы региона.

