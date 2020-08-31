Объявлены даты проведения полуфиналов конкурса «Лидеры России. Политика»

Два полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоятся в Москве. Первый назначен на 20-23 сентября, второй — на 23-26 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участников будут тестировать на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр». Лучших на данном этапе выявят на основе таких критериев, как служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат и публичные коммуникации. По словам председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко, именно таким критериям обязаны соответствовать современные политические деятели.

«Это первый подобный конкурс для политиков и законотворцев, и состав полуфиналистов выглядит настолько сильным, что я уверена: на полуфиналах будет очень состязательная атмосфера!» — заявила депутат Госдумы, член наблюдательного совета конкурса Светлана Журова.

«Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля. Первоначально было зарегистрировано почти 34 тысячи заявок. В первом дистанционном формате приняли участие больше девяти тысяч конкурсантов. По итогам отборочных этапов приглашены на контрольное тестирование перед полуфиналом 544 человека. Затем к финалистам будут прикреплены наставники «из числа ведущих общественно-политических деятелей страны». Победители получат право участвовать в образовательной программе развития, разработанной Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.