«Лидеры России» открыли Парк Побед в Приэльбрусье

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совместно с Клубом «Эльбрус» и администрацией Кабардино-Балкарской Республики 3 сентября открыли Парк Побед. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участниками торжественного мероприятия стали глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель Клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России Татьяна Дьяконова и руководитель проекта «Восхождение на Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго Олег Жданеев.

«Люди хотят вносить свой вклад в сохранение истории и развитие страны. Я уверен, что "Парк Побед" послужит новой возможностью для этого. Парк символизирует исторические, личные победы, а также Победу в Великой Отечественной Войне и юбилей 75-летия со дня Победы», — приводятся в сообщении слова Кокова.

Парк Побед расположен на Поляне Нарзанов в Приэльбрусье и представляет собой 4 большие клумбы с березами, хвойными деревьями, кустарниками облепихи, малины и калины. В центре парка установлена двухметровая инсталляция образа горы Эльбрус, на которую каждый может повязать памятную «ленту победы».

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. Клуб «Эльбрус» уже сейчас реализует более 10 социальных проектов, в которых участвуют 22 000 человек из 60 регионов страны.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.