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Участники фестиваля «Таврида-АРТ» поприветствовали финалистов «Лидеров России»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участники фестиваля «Таврида-АРТ», который завершается 5 сентября в Крыму, передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«У вас завтра серьезное испытание — финал конкурса "Лидеры России". А сегодня есть хорошая возможность посидеть вместе у костра, ведь люди, которые рядом с вами, это не конкуренты, а настоящие друзья. Сейчас вы конкурируете за 100 мест победителей, но, поверьте, пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения, — обратился к суперфиналистам первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время прямого включения. — Мы вам желаем удачи завтра! А сегодня хотим поделиться с вами крымским теплом и атмосферой, которая царит здесь на фестивале "Таврида"».

Приветственные слова финалистам «Лидеров России» передал участник фестиваля «Таврида-АРТ» Влад Королев: «Лидеры России, мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны! И пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас «живой» подарок! Прямо сейчас у вас в Сенеже резиденты Арт-кластера "Таврида"!».

Для «Лидеров России» выступил творческий коллектив Yunash Bross с несколькими музыкальными номерами.

Фестиваль «Таврида -АРТ» проходит со 2 сентября в городе Судаке Республики Крым на территории арт-кластера — платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате.

Фестиваль «Таврида-АРТ» завершается сегодня, а 6 сентября стартует суперфинал «Лидеров России» — в этом году он пройдет в Мастерской управления «Сенеж» и объединит 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будет названы вечером 7 сентября.

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