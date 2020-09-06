На площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

В этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса, рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно», — обратился он к участникам.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.