Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о своем наставничестве в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщается на сайте проекта.

По словам Скворцовой, которая во второй раз стала наставником суперфиналистов, все участники «интересные и перспективные молодые люди», которые решили пойти в медицину и здравоохранение. Она рассказала, что является наставником двух девушек. «Одна из них создала собственную сеть частных клиник в Иваново, вторая — из Ростовской области, она возглавляет поликлинику, вокруг которой создана удивительная творческая аура, правильное взаимоотношение с пациентами», — пояснила руководитель ФМБА.

Скорцова добавила, что наставник и наставляемый должны иметь доверительные отношения. «Я стараюсь помогать им в решении и человеческих, и профессиональных проблем, помогаю дать веру в надежный тыл, защитить в каких-то сложных ситуациях», — заметила она.

Кроме того, наставник суперфиналистов добавила, что лидерство — это качество, которое должно «вести вперед и распространять свой свет на людей». «Лидер — тот, кто ведет за собой. При этом он должен оставаться скромным и достойным человеком», — заключила Скворцова.

Суперфинал конкурса проводится на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.