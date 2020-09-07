Победителями суперфинала «Лидеров России» стали 106 человек

Победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» стали 106 человек. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106, — сказал Кириенко. — На шесть человек увеличивается количество победителей».

Всего в суперфинале принимали участие 300 человек. Мелоприятие проходило на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.