Трамп допустил возможность избрания женщины президентом США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность, что в будущем на этот пост будет избрана женщина. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил Трамп, однажды в стране будет президент-женщина, но только не Камала Харрис, которая выдвигается в качестве вице-президента от Демократической партии. «Она худшая» — сказал он.

Ранее эксперты назвали Харрис настоящим кошмаром для Трампа. По мнению одного из них, борьба с ней станет серьезным вызовом для президента, поскольку она является чернокожей женщиной, то есть представляет собой то, против чего у американского лидера имеются стойкие предубеждения.

11 августа Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011-го занимала пост генерального прокурора Калифорнии. Харрис является дочерью выходца с Ямайки и уроженки Индии. Она стала первой чернокожей женщиной, которая выдвигается на пост вице-президента США.