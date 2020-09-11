В «Единой России» раскритиковали идею снизить возраст уголовной ответственности

В «Единой России» раскритиковали заявление однопартийца и депутата Госдумы Сергея Вострецова, который одобрил идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 11 сентября.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что подобные заявления говорят о профнепригодности парламентария. «Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, "Единой России" и к органам власти в целом», — сказал он.

Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, секретарь генсовета партии выразил уверенность, что Вострецов не сможет переизбраться.

9 сентября Вострецов заявил о росте количества преступлений и жестокости среди подростков. По его мнению, снижая возрастной порог головной ответственности, необходимо также усиливать ответственность родителей. «Детей недостаточно родить, кормить, их нужно воспитывать. (...) Родители должны отвечать за своих детей, и должны отвечать по полной», — цитирует его агентство «Москва».

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Однако по ряду статей, в частности за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.