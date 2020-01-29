Российского подростка отдали под суд по ошибке. Инцидент произошел в Барнауле, сообщает «Российская газета».

В июне 2019 года трое друзей 14, 16 и 17 лет нашли бумажник с банковскими картами, одной из которых можно было расплачиваться бесконтактным способом. Подростки пошли по магазинам, накупили еды и жевательного табака, потрав в общей сложности 5,5 тысячи рублей. В то же время владелец кошелька обнаружил пропажу, заблокировал карты и обратился в полицию.

Полицейские по записям видеокамер в магазинах установили личности троих покупателей, рассчитывавшихся чужой карточкой. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 («Кража»).

Однако, как рассказал адвокат Дмитрий Липатников, СК допустил незаконное привлечение к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних, поскольку по статье «Кража» это возможно с 14 лет. «И если в отношении несовершеннолетнего возбуждается дело по статье, связанной с тяжким преступлением, то необходимо на первом же этапе проверить обоснованность происходящего. Но этого не было», — объяснил защитник.

Адвокат и родители 14-летнего подростка стали обращаться в региональную прокуратуру, Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену. Тем временем расследование дела закончилось, начались судебные заседания. На первом из них сторона защиты заявила о незаконности привлечения к уголовной отвественности школьника. Вскоре прокурор рассмотрел жалобу защиты, но оснований для реагирования не нашел.

Несмотря на это в суде гособвинитель отказался от обвинения подростка в связи с переквалификацией действий подсудимых с тяжкого состава преступления на средний. Школьник автоматически перестал быть субъектом судебного преследования из-за возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Дело в отношении его друга, 16-летнего молодого человека, было прекращено в связи с примирением сторон. Дело в отношении ранее судимого 17-летнего еще не окончено, пишет издание.

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