Сбивший щенка россиянин подал в суд на его владельца за удар по машине

Томские полицейские завели уголовное дело на 16-летнего Данила Сафронова, который ударил по капоту автомобиля, насмерть сбившего его щенка, сообщает ТВ2.

Подросток рассказал изданию, что инцидент произошел 5 июня. В тот день он взял свою трехмесячную лайку в гараж, где ремонтировал машину друга. Собака бегала по территории без поводка, и на нее наехал дорогой внедорожник.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель Nissan не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», — вспоминал подросток.

Водитель вызвал сотрудников ДПС, которые составили схему ДТП. Позднее оказалось, что этот человек подал в суд на Сафронова, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Он утверждал, что юноша якобы угрожал ему, требовал деньги за собаку и повредил капот. Было заведено уголовное дело о преднамеренной порче чужого имущества (статья 167 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы. Также следствие разглядело в действиях подростка признаки угрозы убийством (статья 119 УК ) и оскорбления водителя (статья 5.61 КоАП).

Заводить дело о жестоком обращении животным не стали — в ГИБДД решили, что не были соблюдены правила выгула собак, поэтому «отсутствует административное правонарушение». Семья Сафроновых обратилась к зоозащитникам.

По новому закону о защите прав животных они признаются не собственностью человека, а «существами, способными испытывать эмоции и физические страдания». Жестокое обращение с животными наказывается сроком до пяти лет лишения свободы.

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