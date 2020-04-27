Двое российских школьников надругались над девочкой в заброшенном здании

В городе Златоуст Челябинской области задержаны двое школьников, надругавшихся над 11-летней девочкой. Об этом Znak.com сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемые учатся в 7-м классе. Они и потерпевшая проживают в одном доме. Дети воспитываются в неблагополучных семьях, бродяжничают, имеют задержки в развитии.

Преступление совершено несколько дней назад, но известно о нем стало сегодня, 27 апреля. Школьники изнасиловали девочку в заброшенном здании. В отношении них возбуждено по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Один из подозреваемых достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, по второму данные уточняются.

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