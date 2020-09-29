«Единая Россия» предложит меры повышения безопасности дорожного движения

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги», опираясь на мнение экспертного сообщества, общественных организаций и региональных общественных советов, всегда выступает на стороне здравого смысла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех участников дорожного движения. Об этом рассказал «Ленте.ру» координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объему денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны. На достижение этой же цели направлено и предложение Минтранса по корректировке нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", поскольку реконструкция необходима дорогам регионального и межмуниципального значения во всех регионах России», — отметил Владимир Афонский. По его словам, высокое качество дорог позволяет пересматривать разрешенный скоростной режим.

«Что же касается федеральных трасс, то здесь в нормативное состояние приведено уже порядка 85 процентов сети и это дает нам повод говорить о пересмотре скоростного режима на современных автомагистралях. Пока он не скорректирован, мы разделяем мнение руководства партии и выступаем против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час», — подчеркнул Владимир Афонский.

Отдельное направление — работа партии с законодательством, сделал акцент Владимир Афонский. В 2020 году партпроект выступил против идеи повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже — то есть для старых машин, которых в России достаточно много. Кроме того, позиция партроекта была учтена в разработанном правительством законопроекте о запрете высаживать детей из транспорта даже если у них нет денег на проезд. Госдума приняла его весной в первом чтении. Владимир Афонский подчеркнул, что закрыть этот вопрос нужно до зимы. Параллельно «Единая Россия» проводила такие же законы в регионах. Он действует уже в 12 субъектах страны.

«Вместе мы обсуждали новый профессиональный стандарт инструкторов по вождению автомобиля, который вступит в силу уже 28 октября. Нам удалось настоять на введении регламента установки передвижных комплексов видеонаблюдения. Мы обязательно продолжим работу над регламентом оспаривания штрафов, выписанных по данным таких комплексов. Я абсолютно уверен, что проблемы, влияющие на повышение уровня безопасности на дорогах и непосредственно затрагивающие интересы граждан, должны рассматриваться системно и проходить через широкое общественное обсуждение, быть принятыми гражданским обществом, прежде чем любые, даже самые лучшие, идеи станут законодательной нормой», — считает парламентарий.

В начале года партпроект запустил опрос регионов на тему изменений в транспортной сфере. Из 20 областей было прислано около полусотни предложений. Липецкая область и Красноярский край предложили снизить скорость в населенных пунктах до 50 километров в час. Ульяновская область — до 40 километров в час.

Не менее популярным стал вопрос о регулировании деятельности автошкол, Тульская и Пензенская области предложили ввести систему параметров, регламентирующих работу автошкол. А Саратовская область предложила заканчивать ремонт труб под дорогами до начала замены асфальта — чтобы не пришлось снова перекапывать только что отремонтированную улицу.

Помимо решения уже существующих проблем, партпроект будет заниматься и новыми транспортными отраслями. «В ближайшей перспективе мы будем участвовать в разработке законопроекта по регулированию сервисов каршеринга. Продолжим обсуждение в экспертном сообществе и выработку консолидированной позиции по поправкам Минтранса в Правила дорожного движения. Особенно остро сейчас стоит вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и сигвеев — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Владимир Афонский. По словам парламентария, сейчас партпроект работает над инициативами в пользу детей и многодетных семей.

«Мы готовим ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Основополагающей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность. Помимо регулярных мероприятий в рамках акции "Дорога к школе", в этом году мы проверим качество эксплуатации школьных автобусов, а когда позволит эпидемиологическая обстановка — проведем внеклассные уроки для учащихся начальных классов по правилам дорожного движения. Мы постоянно анализируем интересный опыт коллег и транслируем его в регионы», — подчеркнул Владимир Афонский.

В 2019 активисты партпроекта нашли 850 нарушений в организации дорожного движения по пути к школам — речь идет об отсутствии дорожных знаков, разметки освещения. Большинство устранены.