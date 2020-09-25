Медведев призвал создать механизм защиты маткапитала при покупке жилья

В России необходимо выработать юридический механизм защиты граждан в случае признания сделки с недвижимостью с использованием материнского капитала недействительной. К этому призвал заместитель Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Отмечается, что к Медведеву обратилась многодетная мать из Кабардино-Балкарии, у которой сделка с недвижимость с использованием материнского капитала оказалась недействительной. Теперь она не может восстановить право на материнский капитал. «Ситуаций может быть очень много самых разных у людей, в том числе связанных с тем, что сделка по приобретению недвижимости при реализации материнского капитала по каким-то причинам признается недействительной, но в любом случае какой-то механизм защиты в случае признания сделки с недвижимостью (недействительной) при реализации материнского капитала должен быть», — сказал Медведев.

Он также рассказал, что бывают и факты злоупотреблений при использовании материнского капитала. При этом, отметил Медведев, механизм при добросовестном поведении должен быть. Политик намерен дать поручение правозащитному центру «Единой России» выработать предложения по механизму защиты прав граждан в подобных ситуациях.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024-го до 2030 года.