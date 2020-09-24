На Ставрополье реконструируют 12 путепроводов на трассе Минводы — Кисловодск

Путепроводы на трассе Минводы — Кисловодск в Ставропольском крае к 2023 году реконструируют по национальному проекту в рамках расширения 30-километрового участка федеральной автодороги А-157. Об этом сообщает ТАСС. Объект включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Уточняется, что на на пересечении с автодорогой А-165 построят два дополнительных съезда к городам Лермонтов и Черкесск. Параллельно с этим дорожники устраивают защитные сооружения на сложных геологических участках, подверженных оползням. Так, близ поселка Железноводский строят верховые и низовые подпорные стены длиной 560 метров, а в районе аэропорта на съезде к Кисловодску — 45 метров.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 год