Площадь возле крупнейшего собора в Югре впервые отремонтируют

Площадь около Кафедрального собора Воскресения Христова в Ханты-Мансийске отремонтируют впервые с момента ее строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Алексея Мокроусова.

По его словам, строители положат новую гранитную и тротуарную плитку, обновят каменные композиции, гранитные стелы с текстами заповедей, перила, помоют чаши у фонтанов. Мокроусов рассказал, что ремонт на площади не проводился порядка 15 лет.

Он также отметил, что завершить работы планируется до ноября. На ремонт выделили 52 миллиона рублей из муниципального и окружного бюджетов. Работы запланированы в рамках муниципальной программы развития жилищно-городского хозяйства и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.