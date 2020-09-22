Россияне купили десять тысяч квартир благодаря дальневосточной ипотеке

Россияне приобрели десять тысяч домов и квартир благодаря программе «Дальневосточная ипотека». Об этом свидетельствуют данные Росреестра по состоянию на 11 сентября 2020 года, передает ТАСС.

Лидерами по числу сделок стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край — 2885 и 2233 ипотеки соответственно. На третьем месте Хабаровский край, где зарегистрировано 1415 сделок, на четвертом — Республика Бурятия (1345), на пятом — Амурская область (843).

Отмечается, что ежедневно в 11 регионах ДФО в среднем поступает порядка 500 заявлений на регистрацию ипотеки (по всем ипотечным программам), из них около 40 процентов — в электронном виде.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.