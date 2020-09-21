В России стартовал конкурс проектов по созданию высокотехнологичных производств

Министерство науки и высшего образования России объявило о запуске конкурса проектов по созданию высокотехнологичных производств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Программа проводится в рамках реализации национального проекта «Наука». В конкурсе могут принять участия организации реального сектора экономики с проектами, выполняемыми при участии российских вузов и государственных научных учреждений.

Победителям будут предоставлены субсидии на трехлетний период в объеме не более 100 миллионов рублей в год. Участники конкурса должны гарантировать софинансирование проекта из собственных средств в размере не менее 100 процентов от размера субсидии. При этом не менее 20 процентов этих средств должны пойти на обеспечение технологических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.