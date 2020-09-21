Госпрограмму по развитию Арктики увеличат

Планируемое финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021 и 2022 годы увеличено на 10,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами в 2021 году увеличены на 4,3 миллиарда рублей, в 2022 году — на 6,6 миллиарда рублей, в 2023 году, по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, уменьшены на 113,5 миллиона рублей», — уточняется в документе. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы в 2021 году, составят 4,4 миллиарда рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.